Dominic Thiem wird vor seinen ATP-Turnieren im französischen Rennes antreten.

Dominic Thiem tritt nach seinem Erstrundenscheitern bei den US Open übernächste Woche auf der Challenger-Tennistour in Rennes an. Das kündigten die französischen Veranstalter am Samstag an. Anschließend hat der frühere Weltranglisten-Dritte die ATP-Turniere in Metz und Tel Aviv eingeplant.