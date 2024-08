Thiem bei US-Open-Abschied ohne Chance

Unser Tennis-Ass Dominic Thiem muss sich bei seinem wohl vorletzten großen Auftritt auf der großen Tennis-Bühne dem US-Shootingstar Ben Shelton klar mit 4:6, 2:6, 2:6 geschlagen geben. Damit ist seine Abschiedstour bei den US Open nach einer Runde auch schon wieder beendet.

„Eine richtig Show“ hatte Tennis-Ass Dominic Thiem (30) für sein letztes Match bei den US Open prophezeit. Dann ging es aber ganz schnell. Zu überlegen war US-Youngster Ben Shelton (ATP-Nr. 13), der das ungleiche Duell in nicht einmal zwei Stunden mit 6:4, 6:2 und 6:2 gewann. Dabei hatte sich das riesige Athur Ashe Stadium gestern Mittag noch nicht einmal richtig gefüllt. Um 20.04 unserer Zeit ließ Thiem den Matchball ins Out segeln.

Die Fans lieferten dem US-Open-Sieger 2020, trotzdem Standing Ovations. Thiem bedankte sich: „Es waren zehn wunderbare Jahre, in denen ich bei den US Open gespielt habe. Schließlich habe ich hier im verrückten Jahr 2020 auch meinen größten Erfolg gefeiert …“ Damals vor leeren Rängen …