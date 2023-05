Thiem fehlt eine Absage für French-Open-Ticket

Australiens Tennisprofi Nick Kyrgios hat für die am 28. Mai beginnenden French Open in Paris abgesagt.

Der Wimbledon-Finalist des Vorjahres zog seinen Start beim Grand-Slam-Turnier auf Sand am Dienstag laut übereinstimmenden Medienberichten zurück. Seit seiner Knie-Operation im Jänner hat der 28-Jährige kein Profimatch mehr bestritten, schon für die Australian Open zu Beginn des Jahres in Melbourne hatte er wegen der Probleme kurzfristig absagen müssen.

Die Absage ist auch für Dominic Thiem von Bedeutung, der am Dienstagnachmittag beim ATP-Challenger in Bordeaux gegen Benoit Paire (FRA) erstmals im Einsatz ist: Denn der zweifache Roland-Garros-Finalist steht nun bei der nächsten Absage eines Spielers aus dem 128er-Feld fix im Hauptbewerb des Majors. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist nun doch sehr groß, dass Thiem ohne Wildcard oder den Gang in die Qualifikation dabei ist. Allein hinter dem Antreten von Rafael Nadal steht nach wie vor ein großes Fragezeichen.

Am Montagabend hatten die Veranstalter sechs Wildcards bekanntgegeben, unter denen Thiem nicht war. Allerdings hatte Roland Garros im Vorjahr acht "Freikarten" vergeben. Durchaus möglich, dass die Organisatoren über noch nicht öffentliche Informationen verfügen und Thiem bereits fix im Hauptbewerb sehen.