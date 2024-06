Thiem-Pleite beim letzten Rasen-Auftritt

Auch der letzte Rasen-Auftritt im Abschieds-Jahr von Dominic Thiem endete mit einer Enttäuschung. Beim ATP-Turnier auf Mallorca kassierte unser Tennis-Ass eine 3:6, 6:7(3)-Niederlage gegen den Franzosen Gael Monfils.

Auf Mallorca, wo sich Thiem vor drei Jahren eine folgenschwere Handgelenksverletzung zugezogen hatte, gab der Niederösterreicher dank Wildcard ein Comeback im Hauptbewerb. Gegen seinen Erstrunden-Gegner Gael Monfils hatte Thiem zuvor 6 von 6 Duellen gewonnen. Doch gestern verlor der auf ATP-Nr. 134 abgerutschte ehemalige US-Open-Sieger auch gegen seinen "Lieblingsgegner".

Dieter Bohlen und Mario Götze in der VIP-Box

Vor den Augen vor VIPs wie Dieter Bohlen, Mario Götze oder Milliardär Richard Branson gab Thiem gegen den Franzosen (ATP-Nr. 40) zum ersten Mal seinen Aufschlag zum 2:4 ab und verlor den 1. Satz 3:6. Der 2. Satz ging ins Tiebreak, wo Thiem schnell 0:4 hinten war. Nach nur 78 Minuten war die Partie vorbei - 3:6, 6:7(3/7).

Das war's für Thiem auf Rasen - für Wimbledon erhält er keine Wildcard, und es beim Traditionsturnier noch einmal über die Qualifikation zu versuchen, ist für ihn kein Thema.

Erstes Rasen-Erfolgserlebnis für Ofner

Besser läuft es für Sebastian Ofner, der sein Auftakt-Match auf Mallorca gegen Jaume Munar gewann. Das 3:6,6:4,7:6(4) gegen den Spanier war der erste Erfolg des Steirers gegen den Spanier im vierten Duell, dem zweiten auf der ATP-Tour. Ofners Achtelfinal-Gegner am Dienstag ist der Italiener Luciano Darderi (ATP-Nr.-37).

Nach Auftakt-Niederlagen in Stuttgart und Halle war die Erleichterung bei Ofner groß. "Wenn man zweimal so eng verliert, schaltet sich irgendwann der Kopf ein, wenn es wieder so eng ist", sagte Ofner bezüglich der jüngsten in Deutschland gespielten Partien. Deswegen war es gut, dass ich da rübergekommen bin." Gegen den als Nummer fünf gesetzten Darderi erwartet der Weltranglisten-54. eine offene Partie. "Da ich jetzt mehr drinnen bin. Ich weiß, dass er gut serviert. Und dann schauen wir, wie er gegen einen spielt, der die Rallyes gehen kann auf Rasen." Danach geht's auf Rasen.