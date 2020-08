Thiem sinnt bei US Open auf Revanche

Dominic Thiem hat seinen Corona-Fehlstart abgehakt, ist bereit für den US-Open-Start.

Nach dem blamablen Auftakt-Aus beim ATP-Masters in Cincinnati saß der Frust bei Dominic Thiem tief. "Das war eine katastrophale Leistung", so der Weltranglisten-3. nach dem 2:6,1:6 gegen den Serben Filip Krajinovic. Dennoch ist er zuversichtlich: "Ich habe gut trainiert, deswegen weiß ich, dass es ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen kann", so Thiem nach seinem ersten Wettkampfspiel seit 22. Februar.

"Ich bin generell keiner, der gut startet nach so langer Wettkampfpause. Ich habe immer meine Problemchen, deshalb beunruhigt mich das nicht wirklich." Der Fokus ist längst auf die am Montag beginnenden US Open gerichtet. "Da muss ich mich anders präsentieren", so Thiem, der hinter Novak Djokovic (SRB) als Nummer 2 gesetzt ist. Nach dem Auftakt-Aus im Vorjahr soll heuer Revanche her.

Heute steigt die Auslosung

New York. Am Montag steigt der Auftakt, heute ist die Auslosung. Dominic Thiem, der in New York nie weiter als im Viertelfinale war, ist als Nummer 2 gesetzt. Auch Dennis Novak (ATP-85.) ist dabei. Bei den Damen qualifizierte sich Barbara Haas (WTA-139.) erstmals seit 2016 fürs Hauptfeld.