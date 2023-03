Thiem spielt im Mai Challenger-Turnier in Mauthausen

Das Tennis-Challengerturnier in Mauthausen darf sich über eine prominente Besetzung freuen.

Wie am Dienstag bekanntgebeben wurde, schlagen dort in der zweiten Mai-Woche die ehemaligen Top-Ten-Spieler Dominic Thiem und Gael Monfils auf. Auch Titelverteidiger Jurij Rodionov wird bei der zweiten Auflage des Events in Oberösterreich (7.-14. Mai) wieder dabei sein.

Thiem hatte nach seiner nächsten Erstrundenniederlage beim Masters-Turnier in Miami Challenger-Antritte angekündigt. Der heuer in zehn Spielen neunmal unterlegene Niederösterreicher will sich auf der niedrigeren Turnierebene neues Selbstvertrauen holen.