Thiem will heute ins Halbfinale

Es ist für Thiem bereits das zweite Viertelfinale bei den US Open. In New York hatte zuvor nur Thomas Muster (drei Mal) diese Phase im Einzel erreicht. Der mittlerweile 27-Jährige will erstmals in Flushing Meadows die Runde der letzen vier erreichen. "Ich habe vorher gerade nach dem Match gegen Auger-Aliassime mit meinem Team geredet, dass es Wahnsinn ist, dass ich der Zweitälteste in einem Viertelfinale eines Grand Slams bin", wunderte sich sogar Thiem.