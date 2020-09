Thiem stolpert in New York in Runde 2

Thiems gewinnt mit viel Mühe gegen Munar und steht in Runde 2 bei den US Open.

Dominic Thiem gewinnt gegen den Spanier Jaume Munar und steht in Runde 2 bei den mit 53,4 Mio. Euro dotierten US Open in New York. Der Weltranglisten-Dritte profitierte nach umkämpften zwei Sätzen und bei einer 7:6(6),6:3-Führung nach 1:54 Stunden von der Aufgabe seines Gegners Jaume Munar. Thiem spielt damit an seinem 27. Geburtstag am Donnerstag erstmals gegen den Inder Sumit Nagal.

Nach zwei Sätzen und einem 7:6 und 6:3 für Thiem gab sein Gegner auf. Thiem tat sich über die gesamte Spielzeit allerdings enorm schwer und spielte weit weg von seinem Top-Level. Wichtig war nach dem Erstrundenaus beim Cincinnati-Ersatzturnier letzte Woche aber nur der Sieg und das Weiterkommen.

Thiem hatte im Vorjahr in Flushing Meadows in Runde eins noch von einem grippalen Infekt angeschlagen gleich zum Auftakt verloren. Mit den 100.000 Dollar Salär brutto für den Einzug in die zweite Runde hat Thiem übrigens sein Karriere-Preisgeld auf über 24 Mio. Dollar geschraubt.

