Thiem will Traum-Jahr in London krönen

Schon vor dem 3. Gruppenspiel gegen Andrej Rublew war klar: Dominic Thiem zieht bei den ATP- Finals in London als Gruppensieger ins Halbfinale ein. "Ich bin sehr zufrieden, wie ich im Moment spiele", strahlt der 27-Jährige. Vor allem der sensationelle Erfolg gegen Superstar Rafael Nadal sorgte für Freude bei Thiem: "Das war ein sehr, sehr gutes Match vom ersten bis zum letzten Punkt. Es war eines der besten Matches, die ich je gespielt habe. Es ist fast alles aufgegangen, ich bin überglücklich."

Es war ein weiterer Höhepunkt eines ohnehin überragenden Jahres: Überstrahlt vom lang ersehnten 1. Grand-Slam-Titel in New York stehen auch das Australian-Open-Finale und das Viertelfinale bei den French Open zu Buche, Thiem wurde zu Recht erstmals Österreichs Sportler des Jahres und übertrumpfte Bayern-Triple-Sieger David Alaba.

In London will Thiem sein Traum-Jahr krönen, als erster Österreicher der Geschichte bei den ATP-Finals triumphieren. Im Vorjahr verlor der Niederösterreicher noch im Finale gegen Stefanos Tsitsipas (GRE). Jetzt fühlt er sich bereit für den Coup: "Ich bin so fit wie nie in den letzten Jahren nach London gereist."

Das Halbfinale in der leeren 02-Arena steigt morgen, Thiem trifft auf den 2. in der Gruppe "Tokio 1970" - Alexander Zverev (GER) oder Superstar Novak Djokovic (SRB). Gegen beide Spieler hat Thiem im Vorjahr beim Masters gewonnen. Im Head-to-Head gegen den Deutschen liegt er 8:2 voran, gegen Djokovic hat Thiem eine Bilanz von 4 Siegen und 7 Niederlagen.

Nach London hat Thiem nur drei Wochen Urlaub

Halbfinale und (hoffentlich) Finale: Zwei Spiele stehen für Thiem in dieser Saison noch an. Danach geht es in den Urlaub - doch wohin? Eigentlich wollte der 27-Jährige eine Woche in Österreich Kraft tanken. Doch mit dem 2. Lockdown, der zumindest bis 6. Dezember dauert, scheint das ausgeschlossen. Denn die Zeit drängt: Weil in Australien strikte Corona-Auf lagen herrschen, muss Thiem schon am 14. Dezember nach Down Under fliegen und sich in 14-tägige Quarantäne begeben. Die neue Saison soll am 1. Jänner mit dem ATP-Cup starten, die Australian Open in Melbourne am 18. Jänner.