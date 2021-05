Das ist Thiems Auftaktgegner beim Masters in Madrid

Im Falle eines Aufstiegs trifft Thiem im Achtelfinale auf den Gewinner des Duells zwischen dem Australier Alex de Minaur und dem Südafrikaner Lloyd Harris.

Madrid. Der Niederösterreicher Dominic Thiem trifft in seinem Auftaktmatch des Masters-1000-Tennisturniers am Dienstag (nicht vor 19.00 Uhr) auf Marcos Giron. Der 27-jährige US-Amerikaner gewann am Montag im Duell zweier Qualifikanten sein Erstrundenmatch gegen den Spanier Pablo Andujar 6:7(8),7:6(4),7:5. Es ist das erste Zusammentreffen von Thiem und Giron.

Das sind die möglichen Achtelfinal-Gegner

Im Falle eines Aufstiegs trifft Thiem im Achtelfinale auf den Gewinner des Duells zwischen dem Australier Alex de Minaur und dem Südafrikaner Lloyd Harris. Harris hatte Thiem Mitte März in Dubai überraschend in der zweiten Runde geschlagen.