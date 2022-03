Thiems Härtetest startet mit Duell gegen Nobody

Das lange Warten hat ein Ende: Nach einer neunmonatigen Zwangspause feiert Dominic Thiem heute sein Comeback.

Der 28-jährige Niederösterreicher, der sich am 22. Juni 2021 auf Mallorca eine folgenschwere Handgelenksverletzung zuzog, tritt beim ATP-Challengerturnier in Marbella an. Sein erster Gegner ist der Argentinier Pedro Cachin (ATP Rang 228).

Sollte der topgesetzte Thiem die erste Hürde nehmen, trifft er in Marbella entweder auf Spaniens Altstar Fernando Verdasco oder den Franzosen Manuel Guinard. Nummer zwei des mit 134.920 Euro dotierten Sandplatz-Challengers, der bei einem Titelgewinn immerhin 125 ATP-Zähler bringt, ist der Slowake Alex Molcan.

Thiem droht noch tieferer Fall in der Weltrangliste

Thiem, US-Open-Sieger von 2020, hat in der Woche nach Marbella das ATP-250-Turnier in Marrakesch (ab 4. April) eingeplant. Genannt hat Thiem danach auch für Monte Carlo (ab 10. April) und Belgrad (18.).

Im ATP-Ranking hat sich der ehemalige Weltranglisten-Dritte zuletzt auf Platz 50 gehalten. Am 25. April fällt ihm der wegen der Corona-Sonderregel immer noch in seinen Punkten stehende Titel von Barcelona 2019 aus der Wertung (250 Zähler), davor hält sich der Schaden in Grenzen. Zudem wird Thiem mit einem "protected ranking" wieder einsteigen. Das bringt ihm zwar keine Setzung, aber zumindest braucht er keine Wildcards, sollte er weiter an Boden verlieren.

