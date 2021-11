Weltrangliste: Thiem verliert weiter an Boden

Österreichs Tennis-Superstar Dominic Thiem rutscht aufgrund seiner Verletzungspause im ATP-Ranking weiter nach unten.

Der an seinem Comeback arbeitende Dominic Thiem hat in der am Montag veröffentlichten Tennis-Weltrangliste wieder zwei Plätze verloren und ist nun 14. An der Spitze hat Paris-Sieger Novak Djokovic seinen Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Daniil Medwedew auf 3.300 Zähler ausgebaut. Neue Nummer drei ist erstmals seit April 2019 wieder Wien-Sieger Alexander Zverev, der Stefanos Tsitsipas trotz gleicher Punkteanzahl überholte.



Österreichs zweitbester Spieler verlor indes wieder Boden auf die angestrebte Rückkehr in die Top 100. Dennis Novak rutschte zwölf Positionen an die 119. Stelle ab.

Thiem plant vom 16. bis 18. Dezember bei einem Exhibition-Turnier in Abu Dhabi wettkampfmäßig auf den Court zurückzukehren. Der Niederösterreich pausiert wegen einer Handgelenksverletzung seit Juni.

Bei den Frauen blieben die Top 8, angeführt von der Australierin Ashleigh Barty, gleich, lediglich Angelique Kerber beendete ihr Kurz-Gastspiel in den Top Ten. Damit sind Iga Swiatek (von 10 auf 9) und Paula Badosa (von elf auf 10) in diesem Kreis.