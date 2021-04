Topgesetzter Medvedev in Miami gescheitert

Das russische Tennis-Ass unterlag dem Spanier Roberto Bautista Agut

Der topgesetzte Russe Daniil Medvedev scheiterte am ATP-1000-Turnier in Miami im Viertelfinale. Er unterlag dem Spanier Roberto Bautista Agut in 1:32 Stunden 4:6, 2:6. Für den 25-jährigen Russen war es im dritten Duell mit dem sieben Jahren älteren Spanier die dritte Niederlage. Das entscheidende Break im ersten Satz holte sich Bautista Agut beim Stand von 4:4 unter Mithilfe der Nummer 2 der Welt, die sich bei Breakball einen unerzwungenen Fehler leistete.

Im zweiten Durchgang lief Medvedev nach einem Break zum 0:1 von Beginn weg einem Rückstand nach, den er nie mehr aufholen konnte.

Bautista Agut trifft im Halbfinal nun auf den 19-jährigen Italiener Jannik Sinner. Das letzte Duell der beiden entschied Youngster Sinner vor zwei Wochen in Dubai knapp zu seinen Gunsten.