Diese Top-Stars sind in Melbourne schon out

Favoritinnensterben in Melbourne! Für einige der Stars des Damen-Tennis ist bei den Australian Open bereits nach Runde zwei Schluss.

Schon in der zweiten Runde der Australian Open sind am Donnerstag drei Mitfavoritinnen ausgeschieden: Die Finalistinnen der WTA Finals vor wenigen Monaten, Siegerin Garbine Muguruza und Anett Kontaveit, mussten am Donnerstag in Melbourne die Koffer packen. Die als Nummer 3 gesetzte Spanierin unterlag der Französin Alizé Cornet glatt mit 3:6,3:6, und die Nummer 6 aus Estland machte gegen die aufstrebende 19-jährige Dänin Clara Tauson ebenfalls nur sechs Games.

Später erwischte es auch die Sensations-US-Open-Siegerin Emma Raducanu. Die 19-jährige Britin musste sich überraschend der Montenegrinerin Danka Kovinic mit 4:6,6:4,3:6 beugen. Auch Raducanus Landsmann und Publikumsliebling Andy Murray verabschiedete sich mit dreimal 4:6 gegen den Japaner Taro Daniel.

Muguruza begründete ihr Aus später auch mit einer schlechten Saisonvorbereitung, weil ihr gesamtes Trainerteam positiv auf Corona getestet worden war. "Sie haben alle Covid bekommen, bevor sie hier waren. Wir konnten 15 Tage lang nicht zusammen sein", erklärte die gebürtige Venezolanerin. "Es war ein stressreicher Start ins Jahr."

Alles andere als überzeugend zog die Weltranglisten-Zweite Aryna Sabalenka aus Belarus in die dritte Runde ein: Mit nicht weniger als 19 Doppelfehlern (gleich sechs davon im ersten Game des Spiels) machte sie sich das Leben schwer, ehe sie die Chinesin Wang Xinyu doch in drei Sätzen bezwungen hatte. Zudem verabschiedete Anastasia Pawljutschenkowa (RUS-10) die ehemalige US-Open-Siegerin Samantha Stosur aus Australien mit 6:2,6:2 in die Pension. Zumindest im Einzel, im Doppel ist sie aber noch erfolgreich und bleibt auf der Tour.