Spektakel in New York: Venus Williams schlägt trotz Pleiten-Serie auf

Venus Williams sorgt bei den US Open für die große Sensation: Trotz 14 Pleiten am Stück erhält die 46-jährige Tennis-Legende eine Wildcard für das Grand-Slam-Spektakel in New York.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Tennis-Oldie Venus Williams wagt noch einmal den Schritt auf die ganz große Bühne. Die mittlerweile 46-jährige Williams startet beim anstehenden Grand-Slam-Spektakel in New York (30. August bis 13. September/live Eurosport & Sport24-Liveticker) im Einzel-Bewerb. Möglich macht das eine Wildcard der Veranstalter, die sie der zweifachen Championess von 2000 und 2001 am Dienstagabend offiziell ausstellten.

Venus Williams und der Grand-Slam-Traum

Der Auftritt in Flushing Meadows kommt durchaus überraschend, denn sportlich läuft es für die einstigen Weltranglisten-Erste seit Monaten überhaupt nicht mehr rund. Die US-Amerikanerin wartet bereits seit Juli des vergangenen Jahres auf einen Sieg im Einzel und kassierte zuletzt unfassbare 14 Niederlagen in Serie. Williams bestreitet nur noch sporadisch Turniere auf der Profi-Tour, zieht die Fans aber nach wie vor magisch an. Schon im Vorjahr war sie als Publikumsmagnet im Bild gewesen, als sie nach zweijähriger Pause ihr Comeback gefeiert hatte.

Spuren der Williams-Schwestern in New York

Gibt es in Flushing Meadows das nächste Schwestern-Spektakel? Nach der Wildcard für Venus Williams hoffen Tennis-Fans bei den US Open auch auf einen Auftritt von Serena Williams (hier im Archivbild). © Getty Images

Spannend bleibt nun die Frage, ob es in New York zu einer doppelten Williams-Gala kommt. Nachdem Schwester Serena diesen Sommer in Wimbledon eine viel beachtete Rückkehr gefeiert hatte, gilt eine Wildcard für die jüngere der beiden Schwestern ebenfalls als denkbar.