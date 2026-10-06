Tennis-Knall: Saison-Ende für Jannik Sinner

Der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner lässt sich am Knie behandeln.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wie das seriöse Medium "The Athletic" berichtet, wird der Italiener kein Turnier mehr im Jahr 2026 bestreiten.

Sinner hatte zuletzt im Juli in Wimbledon aufgeschlagen, wo er Alexander Zverev im Finale bezwingen konnte.

Der Deutsche ist seither das Um und Auf, könnte Sinner vom ATP-Thron stoßen. Das dafür ausgemachte Duell in Wien fällt nun aber aus. Sinner wird nicht bei den Erste Bank Open in der Stadthalle antreten können.

Stattdessen wird sich der fünffache Grand-Slam-Sieger am rechten Knie behandeln lassen.