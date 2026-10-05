oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Medvedev trifft Fan

Djokovic im Finale! Peking-König schreibt weiter Geschichte

SR
von
Der Peking-König Novak Djokovic holte in China seinen 33. Sieg in Folge.
© Getty Images
Was für ein Tennis-Krimi mit kurioser Schluss-Pointe! Novak Djokovic (ATP-11.) schlägt Daniil Medvedev (ATP-5.) nach mehr als zwei Stunden mit 7:5, 5:3 – doch das Halbfinale endet vorzeitig. Beim Stand von 5:3 trifft der Russe mit einem Ball einen Zuschauer und wird anschließend disqualifiziert. Djokovic steht damit im Finale von Peking.
OE24 auf Google bevorzugen

Dabei liefern sich die beiden von Beginn an ein Duell auf Messers Schneide. Lange Ballwechsel, Breakchancen und spektakuläre Punkte treiben die Spannung auf dem Diamond Court immer weiter nach oben. Djokovic muss dabei nicht nur gegen seinen starken Gegner kämpfen, sondern auch gegen die eigene Erschöpfung.

Auch interessant

Alcaraz im Tokio-Finale - und was passiert mit seiner Frisur?

Showdown um die Tennis-Spitze steigt in Wien

Nach Schiri-Eklat: Djokovic stoppt Zverev im Dreisatz-Thriller

Immer wieder wirkt der 39-Jährige zwischen den Ballwechseln angeschlagen, kühlt sich mit Eis und braucht sichtlich Kraftreserven. Doch sobald der Ball wieder im Spiel ist, zeigt Djokovic, warum er in Peking bislang einfach nicht zu schlagen war.

Den ersten Satz entscheidet der Serbe nach 1:14 Stunden mit 7:5 für sich. Auch im zweiten Durchgang bleibt es eng. Kurz vor dem kuriosen Ende kommt es sogar zu drei Breaks hintereinander – die Partie verspricht eine hochspannende Schlussphase. Djokovic führt inzwischen 5:3 und ist nur noch ein Spiel vom Finaleinzug entfernt.

Doch dann ist plötzlich Schluss

Medvedev schlägt einen Ball in Richtung Tribüne und trifft dabei einen Zuschauer. Der Fan wirkt benommen und wird aus der Arena begleitet. Medvedev spricht anschließend mit dem Schiedsrichter und den Verantwortlichen. Kurz darauf die Entscheidung: Die Partie wird beendet, der Russe disqualifiziert.

Für Djokovic bedeutet das den nächsten Meilenstein. Es ist sein 33. Sieg in Folge bei den China Open – noch nie hat der Serbe bei diesem Turnier ein Match verloren. Gleichzeitig zieht er zum achten Mal ins Finale von Peking ein.

Nun wartet De Minaur

Im Endspiel trifft Djokovic auf den Weltranglisten-Neunten Alex de Minaur. Der Australier profitierte im zweiten Halbfinale von der verletzungsbedingten Aufgabe des Polen Hubert Hurkacz (ATP-34.).

Für Djokovic geht es dabei um einen besonderen Meilenstein: Mit einem Sieg würde er seinen ersten Tour-Titel in diesem Jahr feiern und gleichzeitig den 102. ATP-Titel seiner Karriere gewinnen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Alcaraz im Tokio-Finale - Nr. 1 heuer aber nicht mehr möglich

David Garrett geigt für Nicole Scherzinger auf

China entthront! 19-Jähriger schockt Sportwelt mit Beichte

Koalition einigt sich auf Parteifinanzen-Reform

Showdown um die Tennis-Spitze steigt in Wien

Gondel-Unglück: Eitan (5) durfte das Spital verlassen

Kraus im Höhenflug - Drama um Potapova

oe24.TV-talk zum 12 Stunden-Arbeitstag

Pink-Floyd-Star schockt mit Ukraine-Sager

Djokovic im Finale! Peking-König schreibt weiter Geschichte