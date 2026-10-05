Alcaraz im Tokio-Finale - und was passiert mit seiner Frisur?

Carlos Alcaraz (23) sorgt mit seiner wiedergefundenen Spielstärke und mit seinem Haarstyle für Aufsehen.

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Alcaraz (23) ist wohl endgültig zurück! Beim ATP500-Turnier in Tokio steht der Spanier nach einem 5:7, 6:3, 6:1-Semifinalsieg über Landsmann Jaume Munar im Finale, wo er auf Jiri Lehecka (CZE/besiegte Valentin Vacherot 6:4, 6:2) trifft.

Mit neuem Haarstyle zurück zu alter Form

Hatte es Alcaraz 2022 mit biederem Kurzhaarschnitt zur jüngsten Nummre 1 der Herrentennis-Geschichte gebracht, so sind es seit etwa einem Jahr ständig wechselnden Frisuren, die bei den Fans für Diskussionen sorgen.

Nach einer von seinem Bruder geschnittenen Fast-Glatze und einer langen Verletzungspause meldete sich der Spanier im August mit eng geflochtenen Zöpfen nach monatelanger Handgelenksverletzung zurück. Bei den US Open schlug er dann mit längeren Haaren und Vollbart auf - und musste sich in einer Viertelfinal-Nachtschicht um halb vier Uhr Früh US-Star Ben Shelton in fünf Sätzen geschlagen geben.

Beim Laver Cup letzte Woche verriet Alcaraz, dass er seine Haare vielleicht noch länger wachsen will - zumindest bis zu seinem nächsten Turniersieg. Davon trennt ihn in Tokio nur mehr ein Sieg.

Was die Fans noch mehr interessiert: (Wann) schafft es Alcaraz wieder zurück auf den Thron. Aktuell ist er hinter Jannik Sinner und Alexander Zverev Nummer 2 der Welt - nur mehr die beiden können das Jahr an der Spitze der Weltrangliste abschließen. Im Februar muss er den Australian-Open-Titel und den Turniersieg in Doha verteidigen, ehe er im Frühjahr 2027 einen neuerlichen Angriff auf den Thron starten kann.