Kraus im Höhenflug - Drama um Potapova

Während Sinja Kraus in Peking erstmals ins Achtelfinale eines WTA1000-Turniers einzog und ihr bestes WTA-Ranking erreicht, erlitt Österreichs Top-Tennisspielerin Anastasia Potapova einen neuerlichen Rückschlag.

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Die 24-jährige Kraus schoss am Sonntag in Peking die Ukrainerin Dajana Jastremska in 93 Minuten mit 6:1, 6:4 vom Platz und setzte damit gleich zwei persönliche Meilensteine.

Im WTA-Liveranking unterbietet Kraus damit ihr bestes Ranking aus dem Sommer (Nr. 80) gleich um fünf Ränge. Außerdem steht sie zum ersten Mal unter den Top 16 eines WTA1000-Turniers.

Ihre nächste Gegnerin ist die 20-jährige Tschechin Nikola Bartunkova (WTA-Nr. 34), die sich völlig überraschend gegen Turnier-Mitfavoritin Aryna Sabalenka aus Belarus 6:4, 6:3 durchsetzte.

Kraus hatte vor 2026 noch an keinem WTA-1000-Turnier teilgenommen. Nach erfolgreichen Qualifikationen in Miami, Madrid, Rom und Cincinnati war sie jeweils in der ersten Hauptrunde gescheitert.

Kraus könnte sogar an Top 60 klopfen

Sollte Kraus ein weiterer Coup gelingen, würde sie sich im WTA-Ranking in etwa auf Platz 62 schieben. Kraus hofft, dass sie auch beim WTA-1000-Turnier in Wuhan kommende Woche in die Qualifikation rutscht. Danach steht in Asien noch ein Trip nach Osaka auf dem Plan - dabei kann sich die Tochter eines in Deutschland lebenden Managers und einer früheren Tennisspielerin sogar an die Top 50 herantasten.

Für Potapova ist Saison vorbei

Während sich Kraus im Höhenflug befindet, ist die Saison für Anastasia Potapova vorbei. Die Neo-Österreicherin hat am Sonntag aufgrund körperlicher Beschwerden das vorzeitige Ende ihrer Tennis-Saison verkündet. Österreichs Nummer eins (WTA-25) hatte am Freitag in der zweiten Runde des WTA-1000-Turniers in Peking gegen Landsfrau Sinja Kraus wegen Schulterproblemen aufgeben müssen.

Bei den US Open im September hatte sie sich am Knie verletzt.

"Leider sendet mir mein Körper zuletzt immer häufiger Signale, dass es Zeit ist, aufzuhören. Für mich ist das das deutlichste Zeichen, dass ich eine Pause einlegen muss, meinem Körper die nötige Zeit zur Erholung gebe und stärker zurückkomme. Wir sehen uns 2027", schrieb die Weltranglisten-25. auf Instagram.

Die seit Jahresbeginn für Österreich spielende Russin wollte eigentlich kommende Woche in Wuhan aufschlagen. Jetzt will sie wieder gesund werden und spätestens bei einem Vorbereitungsturnier für die Australian Open im Jänner wieder topfit angreifen.