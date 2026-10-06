Nach hartem Fight: Kraus in Peking raus

Für Tennislady Sinja Kraus (24) platzte der Traum vom ersten WTA1000-Viertelfinale in Peking nach hartem Kampf gegen Tschechien-Supertalent Nikola Bartunkova (20).

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Die 24-jährige Wienerin bäumte sich in ihrem ersten Achtelfinale auf WTA-1000-Ebene gegen die als Nummer 26 gesetzte Bartunkova zwar nach einem 0:6 auf, musste sich aber nach 1:46 Stunden doch mit 0:6, 6:4, 3:6 geschlagen geben.

Kraus kämpfte sich nach 0:6 zurück

Kraus geriet rasch 0:2 in Rückstand, konnte dann aber zwei Rebreakchancen im dritten Game nicht nutzen, nach einer halben Stunde war der 1. Satz weg. Die Tschechin zeigte dabei auch, warum sie in der Runde davor die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka in zwei Sets ausgeschaltet hatte.

Erst nach 39 Minuten konnte Kraus dann erstmals (zum 1:1) anschreiben. Unter Anfeuerung ihres Betreuers Steve Rettl, der kurzfristig für ihren privat verhinderten Coach Alexander Grau eingesprungen war, steigerte sich Österreichs Nummer 3 aber gewaltig. Nach einer 4:2-Führung überstand die Wienerin ein 0:40, denn Bartunkova konnte keine Möglichkeit zum 4:4-Ausgleich nutzen. Kraus stellte auf 5:3 und servierte nach 74 Minuten zum 6:4 aus.

Im Entscheidungssatz ging es bis ins 6. Game mit dem Aufschlag, ehe Kraus ihr Service zum 2:4 abgeben musste. Danach erhöhte Bartunkova entscheidend mit einem Zu-Null-Game auf 5:2. Sie nutzte dann ihren ersten Matchball zum Aufstieg in ihr erstes Viertelfinale auf 1000er-Level. In diesem trifft sie auf Landsfrau Karolina Muchova, die zuvor in einem 2:52-Stunden-Thriller Naomi Osaka aus Japan 7:5,1:6,7:6(7) niedergerungen hatte.

Bestes Karriere-Ranking und 105.720 Dollar Preisgeld

Kraus kann dennoch sehr zufrieden bilanzieren: Sie hat nicht nur ihren ersten Sieg auf diesem Tour-Level gefeiert, sondern mit zwei weiteren Erfolgen gleich das Achtelfinale erreicht. Die ÖTV-Spielerin verbessert sich im WTA-Ranking um 20 Positionen und wird erstmals auf Platz 75 aufscheinen, zudem kassiert sie 105.720 US-Dollar Preisgeld.