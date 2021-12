WTA ehrte Barty zur "Spielerin des Jahres"

Neben der "Spielerin des Jahres" Ashleigh Barty wird Emma Raducanu zur besten Newcomerin gekührt.

Ashleigh Barty ist vom Frauen-Tennisweltverband (WTA) am Dienstag als "Spielerin des Jahres" ausgezeichnet worden. Die Weltranglisten-Erste aus Australien gewann die Auszeichnung bereits 2019. Als Newcomerin des Jahres wurde die 19-jährige Britin Emma Raducanu prämiert, die sich heuer völlig überraschend den Titel bei den US Open gesichert hatte.



Barty gewann in diesem Jahr das Grand-Slam-Event in Wimbledon. Dazu kamen noch Titelgewinne in Miami, Melbourne, Stuttgart und Cincinnati. Das Comeback des Jahres schaffte die Spanierin Carla Suarez Navarro. Die 33-Jährige gab im September des Vorjahres bekannt, dass sie an Lymphdrüsenkrebs erkrankt sei und kehrte nach einigen Monaten Chemotherapie wieder gesundet im Juni auf die Tour zurück.