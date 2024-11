× 2,40 Meter-Riese: Größter Teenager der Welt auf dem Weg zum Basketball-Star

Olivier Rioux ist nicht nur der größte Teenager der Welt, sondern auch eine der spannendsten Nachwuchshoffnungen im Basketball. „Oli“ wird der größte Spieler in der College-Liga der USA und bricht damit den Rekord von Kenny George (2.31 Meter).

Mit seinen unglaublichen 2,40 Metern sorgt der 18-jährige Kanadier auf dem Spielfeld für staunende Gesichter und überragt jeden Gegner. Das Ausnahmeathlet, das auf den Highschool-Courts der USA auf dem Weg zum College-Star ist, bringt seine Gegner regelmäßig ins Schwitzen. Kein Wunder, denn Rioux überragt selbst die größten Spieler und nutzt seinen enormen Größenvorteil gezielt, um Punkte zu erzielen und Bälle zu blocken. Wo andere sich strecken müssen, um den Korb zu erreichen, reicht Rioux ein kleiner Hüpfer – oder einfach mal die Arme ausstrecken. Wie hoch geht es für den 2,40-Meter-Teenie noch hinaus?

© Instagram ×

© Instagram ×

Ein 2,40-Meter-Riese erobert die Basketballwelt

Olivier, der in Florida bei der IMG Academy trainiert, steht auf dem Feld wie ein lebendiger Wolkenkratzer. Sein Talent? Unübersehbar! Aber neben der Größe hat der Center auch echte Skills: In der letzten Saison dominierte er die Highschool-Liga mit seinen Blocks und Rebounds – wer kann sich bei 2,40 Metern auch dagegen wehren? Rioux wird von NBA-Scouts genau beobachtet. Mit seiner Größe und seinen Fähigkeiten hat er eine echte Chance, den Sprung in die große Liga zu schaffen.

Vorteile und Herausforderungen für den größten Teenager der Welt

Seine Körpergröße bietet zwar viele sportliche Vorteile, doch Olivier muss auch mit einigen Herausforderungen umgehen. Der Alltag für den 2,40-Meter-Riesen ist nicht immer einfach, sei es bei Kleidung, Unterkünften oder Reisen. Das Haus seiner Eltern wurde für ihn umgebaut: Ein riesiges Bett, hohe Wände. An der Uni ist das nicht möglich. „Ich muss diagonal in einem großen Doppelbett liegen. Das reicht für mich aber auch nicht wirklich“, sagt der Basketballer. Er muss sich bei jeder Tür bücken, stößt sich regelmäßig den Kopf. „Sie können sich ja vorstellen, wie lustig das für meine Mitstudenten ist, wenn ich mich ins Klassenzimmer quetsche.“

Trotz der täglichen Hürden zeigt sich der Kanadier unerschütterlich und zieht weiterhin das Interesse von Basketball-Fans und Scouts weltweit auf sich. Die Frage, die sich viele stellen: Wird er den Sprung in die NBA schaffen?

Internationale Aufmerksamkeit und Online-Fans

Durch seine Videos auf Social Media und Berichte aus der Basketballszene hat sich Rioux bereits eine Fangemeinde aufgebaut. Mit seiner einzigartigen Präsenz begeistert der größte Teenager der Welt das Publikum und bleibt im Fokus der Medien. Trotz allem bleibt Olivier am Boden: „Ich weiß, dass ich anders bin, aber ich bin auch einfach ein Teenager, der Spaß haben möchte“, sagt er. In der Basketball-Welt hingegen wird sein Name schon jetzt mit Interesse beobachtet – Experten trauen ihm den Sprung in die NBA zu, wo er als der nächste große Center-Star die Liga aufmischen könnte.