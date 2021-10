Die Teilnehmer der Baseball World Series 2021 stehen fest.

Die Atlanta Braves komplettieren das Finale der nordamerikanischen Major League Baseball und stehen damit zum ersten Mal seit 1999 in der World Series. Dort treffen sie auf die Houston Astros, die zuvor die Boston Red Sox bezwungen hatten. Atlanta besiegte am Samstag (Ortszeit) den Titelverteidiger Los Angeles Dodgers mit 4:2 und setzte sich damit in der "best-of-seven"-Serie mit 4:2 durch. Das Final-Duell mit Houston beginnt in der Nacht auf Mittwoch.