Dallas beendet Denvers Siegesserie - Doncic verletzt

Kristaps Porzingis steuerte 29 Punkte und 11 Rebounds bei, Luka Doncic verzeichnete 23 Punkte, 8 Rebounds und 11 Assists. Für Doncic endete die Partie aber etwas früher, er musste in der Schlussminute mit einer Knöchelverletzung vom Parkett. Ob der Slowene länger pausieren muss, war danach noch unklar.

