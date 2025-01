Pöltl & Toronto bauen Siegesserie aus

Premiere für die Toronto Raptors: Mit einem 117:94 bei den Atlanta Hawks haben die Kanadier in der laufenden Saison der National Basketball Association (NBA) erstmals drei Spiele hintereinander und zudem fünf der vergangenen sechs Partien gewonnen.

Scottie Barnes mit 24 und RJ Barrett mit 23 Punkten waren die Protagonisten. Der Wiener Jakob Pöltl steuerte je neun Zähler und Rebounds, je drei Assists und Steals sowie einen Block bei. Er war 27:24 Minuten im Einsatz.

48 Stunden nach dem 122:119 über die Hawks an selber Stelle übernahmen die Raptors am Samstag (Ortszeit) in der State Farm Arena gegen Ende des zweiten Viertels das Kommando. Ab dem 42:41 gaben sie die Führung nicht mehr aus der Hand. Der erst dritte Auswärtssieg im Spieljahr war letztlich ungefährdet. Am Montag wollen Pöltl und seine Kollegen ihren aktuellen Erfolgslauf gegen die New Orleans Pelicans fortsetzen, die mit einer 92:123-Niederlage bei den Charlotte Hornets im Gepäck an den Ontariosee reisen.

Cleveland in ein Tief gerutscht

In ein kleines Tief sind die Cleveland Cavaliers gerutscht. Der Leader der Eastern Conference erlitt mit 131:135 gegen die Houston Rocktes die dritte Niederlage hintereinander. Schon am Mittwoch hatten die "Cavs" bei den Texanern 108:109 verloren. Die Samstag-Pleite verhinderten auch 39 Punkte von Darius Garland und 33 Zähler von Donovan Mitchell nicht.

In Paris gelang den Indiana Pacers die Revanche an den San Antonio Spurs. Nach dem 110:140 vom Donnerstag gewann das Team aus Indianapolis das zweite Aufeinandertreffen an der Seine mit 136:98. Tyrese Haliburton führte die Sieger mit 28 Punkten an. Der französische Jungstar Victor Wembanyama aufseiten der Texaner verbuchte in seinem zweiten "Heimspiel" 20 Zähler und zwölf Rebounds.

Die Boston Celtics setzten sich bei den Dallas Mavericks beim ersten Wiedersehen seit den NBA Finals 2024 mit 122:107 durch. Jayson Tatum (24 Punkte), Derrick White (23) und Jaylen Brown (22) führten den Titelverteidiger an. Kyrie Irving verbuchte 22 Zähler für die "Mavs".