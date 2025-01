Pöltls Nervenstärke bringt Toronto den Sieg

Österreichs Basketball-Aushängeschild Jakob Pöltl bewies Nervenstärke: Mit zwei Freiwürfen in den Schlusssekunden fixierte der Wiener den zweiten Auswärtssieg der Toronto Raptors in dieser NBA-Saison.

Am Donnerstag zeigte Jakob Pöltl erneut, warum er ein unverzichtbarer Teil der Toronto Raptors ist. Im spannenden Duell gegen die Atlanta Hawks sorgte der 29-jährige Center mit zwei Freiwürfen 2,7 Sekunden vor Spielende für den 122:119-Sieg. Pöltl überzeugte mit einer Gesamtleistung von 17 Punkten, neun Rebounds, fünf Assists sowie je zwei Steals und Blocks.

Die Raptors befinden sich derzeit in Topform. Vier Siege aus den letzten fünf Spielen untermauern den Aufwärtstrend der Kanadier, die mit einer bisher enttäuschenden Auswärtsbilanz von 2:19 kämpfen. Am Samstag treffen die Raptors erneut auf die Hawks, diesmal mit der Chance, ihre Bilanz weiter zu verbessern.

Jubel um Wembanyama in Paris

Basketballfans in Paris erlebten ein Highlight: Victor Wembanyama, das französische Ausnahmetalent, führte die San Antonio Spurs vor knapp 16.000 Zuschauern mit 30 Punkten, elf Rebounds, sechs Assists und fünf Blocks zu einem deutlichen 140:110-Sieg gegen die Indiana Pacers. Besonders das dritte Viertel dominierten die Spurs mit 45:23. Am Samstag steht eine Revanche ebenfalls in der französischen Hauptstadt an.

Jokic glänzt, James bricht Rekorde

Nikola Jokic beeindruckte beim 132:123-Erfolg der Denver Nuggets gegen die Sacramento Kings mit einem Triple-Double aus 35 Punkten, 22 Rebounds und 17 Assists – das fünfte in Folge. Auch LeBron James setzte eine neue Bestmarke: Mit seiner 21. All-Star-Nominierung bleibt er Rekordhalter der NBA.

Im All-Star-Spiel, das am 16. Februar in San Francisco stattfindet, wird James in einem neuen Format antreten: Ein Mini-Turnier mit vier Teams bringt frischen Wind ins Event. Neben James wurden u. a. Stephen Curry, Nikola Jokic und Giannis Antetokounmpo in die Startformationen gewählt.