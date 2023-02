Erneuter Rücktritt: NFL-Legende Brady tritt zum zweiten Mal zurück

Die NFL-Legende Tom Brady hat sich entschieden. Der Rekord-Superbowl Sieger tritt nach 23 Jahren in der NFL nun wohl endgültig zurück.

Es ist der erneute Rücktritt der NFL-Legende schlechthin. Mit den New England Patriots gewann Brady sechs Superbowls, mit den Tampa Bay Buccaneers legte er 2021 noch einen siebten Triumph nach. Kaum ein Spieler veränderte die NFL wohl so sehr wie er. Auch wird der Superstar von seinen Fans "GOAT", also "Greatest of all time" genannt.

Truly grateful on this day. Thank you ????????❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS — Tom Brady (@TomBrady) February 1, 2023

In einem emotionalen Video sagte Brady: "Guten Morgen, Jungs, Ich komme gleich auf den Punkt: Ich trete endgültig zurück. “Ich weiß, dass der Prozess letztes Mal eine ziemlich große Sache war, also als ich heute Morgen aufwachte, dachte ich, ich würde einfach auf Aufnahme drücken und es euch zuerst wissen lassen". Weiters bedankte sich Brady bei allen Weggefährten. " Vielen Dank, an jeden einzelnen von euch, dass ihr mich unterstützt habt. Meine Familie, meine Freunde, meine Teamkollegen, meine Konkurrenten, ich könnte ewig weitermachen, es gibt zu viele. Danke, dass ich meinen Traum leben durfte. Ich würde nichts ändern. Ich liebe euch alle. "

Er ist der einzige Spieler in der NFL Geschichte mit sieben Super Bowl Ringen und der einzige Spieler mit fünf Super Bowl MVPs. Zudem hat er den Rekord für die meisten Pässe, die meisten angebrachten Pässe, die meisten Yards und die meisten Touchdowns inne.

© TomBrady/Facebook Sein designierter Nachfolger: Doch anstatt das Erbe bei den Patriots anzutreten, wechselte Jimmy Garoppolo zu den 49ers.

Auf Facebook teilte Brady die wichtigsten Momente seiner Karriere mit seinen Fans. Besonders auffällig. Sein langjähriger Head Coach der New England Patriots, Bill Belichick, fehlt genauso wie der Präsident der Patriots, Robert Kraft. Das Verhältnis Brady-Bellichick soll nach einem angeblichen Trade-Versuch angespannt gewesen sein.

© TomBrady/Facebook Legenden unter sich. Brady und der Kult-Quarterback der 49ers, Joe Montana

© TomBrady/Facebook Seinen siebten und letzten Titel feierte Brady unter der Führung von Star Headcoach Bruce Arians.

© TomBrady/Facebook Bradys Quarterback-Pendant: Mit Peyton Manning lieferte sich Brady viele Schlachten auf dem Football-Feld.

© TomBrady/Facebook Ex-Frau Gisele Bündchen und seine Kinder unterstützen Brady bei jeden Spiel.

Bellichick soll versucht haben, seinen alternden Superstar zu den San Francisco 49ers zu traden. Diese wollten aber lieber Bradys Backup, Jimmy Garopollo. Auch sein langjähriger "Erzfeind" Peyton Manning, findet sich auf einem der Fotos wieder, ebenso wie seine Ex-Frau Gisele Bündchen und sein Head Coach bei den Buccaneers, Bruce Arians.

Wird Brady jetzt TV-Experte?

Der Superstar soll nämlich bereits einen Vertrag mit dem beim US-Fernsehsender Fox Sports abgeschlossen haben. Der Deal soll dann in Kraft treten, wenn Brady die Karriere beendet. Laut der New York Post erhält Brady einen Zehn-Jahres-Vertrag über 375 Millionen US-Dollar. Damit wird sein Jahressalär höher sein als derzeit bei den Buccaneers.