Hier turtelt diese NFL-Legende mit seiner neuen Liebe

Eine turtelnde NFL-Legende mit seiner 24-jährigen Freundin auf der Jacht.

Der ehemalige Patriot-Trainer Bill Belichick wurde am Mittwoch zum ersten Mal seit Bekanntwerden der Beziehung mit seiner 24-jährigen Freundin gesehen.

Turteln auf der Jacht

Hier turtelten die Verleibten: Zusammen genossen sie die Sonne auf seinem Boot in Nantucket, wie "DailyMail" berichtet. Der 72-jährige Belichick machte am frühen Morgen eine Spritztour auf seiner 225.000 US-Dollar teuren Jacht. Das Giga-Schiff erhielt nach dem Super-Bowl-Meisterschaftssiegen mit dem New England-Team den Namen VIII Rings.

????Geçtiğimiz günlerde yeni bir ilişkisi olduğu ortaya çıkan Bill Belichick, yakın zamanda 24 yaşındaki sevgilisi Jordon Hudson ile birlikte görüntülendi. pic.twitter.com/Agfcp7ucJM — Repordino (@RepordinoTR) June 20, 2024

Die neue Freundin trägt kurzen Rock und schaut ihren Bill fast verliebt an.

Neue Liebe

Berichten zufolge ist der ehemalige NFL-Cheftrainer seit mindestens 2022 mit Jordon Hudson zusammen, nachdem seine 16-jährige Beziehung mit der 62-jährigen Linda Holliday in die Brüche gegangen war. Beim Turteln mit seiner Neuen trug Belichick eine Decke und eine Tasche sowie eine blaue Baseballkappe, ein Poloshirt und Shorts.