Nach Verletzungsschock: Raimann vor NFL-Comeback bei den Colts?

Nach einer Gehirnerschütterung ist Österreichs NFL-Star zurück im Training der Indianapolis Colts und könnte am Sonntag gegen die Buffalo Bills auf dem Feld stehen.

Bernhard Raimann, Österreichs Exportschlager in der NFL, steht kurz vor dem Comeback: Nachdem er das Concussion-Protokoll der Liga durchlaufen hat, konnte der Left Tackle erstmals wieder Vollkontakt-Training absolvieren. Headcoach Shane Steichen lobte seine Fortschritte und betonte, dass Raimann einen wichtigen Platz in der Offensive Line habe. Sollte der 27-Jährige das grüne Licht der Ärzte erhalten, ist sein Einsatz am Sonntag gegen die Buffalo Bills möglich.

Rückkehr zur richtigen Zeit für die Colts

Die Colts brauchen Raimanns Rückkehr dringend, da Center Ryan Kelly und Guard Will Fries verletzungsbedingt ausfallen. Raimann, der sich in der Offensive Line etabliert hat, wird von Steichen als „kluger Spieler“ beschrieben und könnte nun rechtzeitig wieder ins Spielgeschehen eingreifen – ein wichtiges Zeichen für die Colts und Raimanns Fans in Österreich.