NFL-Finale: In DIESEN Hits geht es um alles!

Am Samstag & Sonntag fallen die letzten Entscheidungen im Grunddurchgang der NFL: In nicht weniger als 10 der 16 Spielen geht es um etwas!

Showdown in der NFL: Am 18. und letzten Spieltag der Regular Season fallen noch mehrere Entscheidungen. Das große Highlight ist das Primetime-Spiel in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen den Detroit Lions und den Minnesota Vikings um die Spitzenposition in der NFL.

oe24 gibt Ihnen die große Übersicht, um was es geht und was Ihr Team braucht, um am Ende doch noch jubeln zu können:

Nummer-1-Pick im Draft: New England Patriots (vs. Bufalo Bills); Tennessee Titans (vs. Houston Texans), Cleveland Browns (at Baltimore Ravens), New York Giants (at Philadelphia Eagles)

New England Patriots (vs. Bufalo Bills); Tennessee Titans (vs. Houston Texans), Cleveland Browns (at Baltimore Ravens), New York Giants (at Philadelphia Eagles) Letzte AFC-Wild-Card: Denver Broncos (vs. Kansas City Chiefs), Miami Dolphins (at NY Jets), Cincinnati Bengals (at Pittsburgh Steelers)

Denver Broncos (vs. Kansas City Chiefs), Miami Dolphins (at NY Jets), Cincinnati Bengals (at Pittsburgh Steelers) Platz 1 der AFC North: Baltimore Ravens (vs. Cleveland Browns), Pittsburgh Steelers (vs. Cincinnati Bengals)

Baltimore Ravens (vs. Cleveland Browns), Pittsburgh Steelers (vs. Cincinnati Bengals) Platz 1 der NFC South: Tampa Bay Buccaneers (vs. New Orleans Saints), Atlanta Falcons (vs. Carolina Panthers)

Tampa Bay Buccaneers (vs. New Orleans Saints), Atlanta Falcons (vs. Carolina Panthers) Platz 1 der NFC & NFC North: Detroit Lions gegen Minnesota Vikings

Vier Schicksale in der AFC North

Anders als an allen anderen Spieltagen gibt es am letzten Spieltag kein "Thursday Night Game" und auch kein "Monday Night Game". Der Hauptspieltag ist wie gewohnt der Sonntag, allerdings finden auch am Samstag schon zwei Spiele statt. Die Cleveland Browns gastieren zuerst bei den Baltimore Ravens. Hier ist die Ausgangslage klar: Baltimore muss gewinnen um den Sieg in der Division zu fixieren, die Brown haben im Falle einer Niederlage noch eine Mini-Chance auf das erste Wahlrecht im kommenden NFL-Draft. Dafür müssten allerdings die Titans und Patriots ihre jeweiligen Partien gewinnen.

Sollte Cleveland gegen alle Erwartungen gewinnen dürfen die Steelers mit einem Sieg gegen die Bengals noch das Heimrecht in der ersten Play-off-Runde wegschnappen. Auf der anderen Seite hoffen die Bengals auf das große Wunder. Obwohl man eine der besten Offensiv-Reihen der Liga stellt hat man im großen Finale die geringsten Chancen.

Dolphins & Bengals müssen auf Chiefs-B-Team hoffen

Denn Cincinnati müsste im Falle eines Sieges darauf hoffen, dass die Miami Dolphins gegen die desolaten New York Jets verlieren, für die es am letzten Spieltag um gar nichts mehr geht. Zeitgleich müsste auch Denver gegen Kansas City verlieren. Allerdings stehen die Chiefs bereits als Conference-Sieger fest und schonen ihre Superstars, wie Patrick Mahomes oder Travis Kelce, für die Play-offs.



Für Denver hingegen heißt es "Win and In", bleibt nur zu hoffen, dass Jungstar Bo Nix ein weiteres Mal seine Nervenstärke unter Beweis stellt und die Broncos zum ersten Mal seit dem Super-Bowl-Sieg 2015 in die Play-offs führt. Noch schwerer wird es für Miami. Beim Duell mit den Jets wird voraussichtlich Quarterback Tua Tagovaiola weiterhin verletzt fehlen, außerdem mühen sich die Dolphins traditionell im Dezember in den kälteren Regionen des Landes.

Thriller um Super-Talent Travis Hunter

So spannend wie heuer war der Kampf um den Nummer-1-Pick im Draft ab 24. April 2025 in Green Bay auch noch nie. Theoretisch könnten nicht weniger als neun Teams am Ende der Saison mit vier Siegen und 12 Niederlagen am Ende der Tabelle stehen. Vier davon haben eben noch die Chance auf das Jahrhundert-Talent Travis Hunter. Der Colorado-Star kann sowohl im Angriff als Wide Receiver als auch in der Abwehr als Cornerback eingesetzt werden und spielt auf beiden Positionen herausragend.

Derzeit haben die Patriots die besten Karten. Eine Niederlage gegen die Bills und man hat das erste Wahlrecht. Gewinnen die Patriots, rutschen die Tennessee Titans mit einer Niederlage gegen Houston ans Tabellenende. Dann wären die Cleveland Browns an der Reihe. Gewinnt das Trio überraschend ihre Spiele, wären die New York Giants der "lachende" Vierte. Das Team aus dem Big Apple hatte noch nie einen First-Round-Pick und gab erst letzte Woche die Rote Laterne mit einem überraschenden Sieg gegen Indianapolis ab.

Atlanta muss Erzrivale Duamen drücken

Das letzte Play-off-Ticket in der NFC wird im Fernduell zwischen den Atlanta Falcons und den Tampa Bay Buccaneers entschieden. Hier haben die Bucs alles in der eigenen Hand, mit dem Division-Triumph nächste Woche ein Play-off-Heimspiel austragen zu dürfen. Dafür muss ein Sieg gegen die New Orleans Saints her, die ohne den verletzten Stamm-Quarterback Derek Carr nach Florida reisen.



Noch dazu würden die Saints mit einem Sieg ausgerechnet dem erbitterten Erzrivalen aus Atlanta einen riesigen Gefallen machen. Denn nur bei einer Bucs-Niederlage schaffen die Falcons noch den Sprung an die Spitze der Gruppe.

Grande Finale in Detroit

Ein gebührender Abschluss des Jahres steigt in der Nacht auf Montag zwischen den Detroit Lions und den Minnesota Vikings. Im direkten Duell geht es nicht nur um den Sieg der NFC North, es geht zeitgleich auch um die Nummer 1 der NFC und damit verbunden das Heimrecht bis zum Super Bowl am 9. Februar in New Orleans.

Es ist ein absolutes Giganten-Duell, denn auch der Verlierer hat bereits seine Wild Card sicher und wäre zugleich das beste Wild-Card-Team aller Zeiten. Denn noch nie in der NFL-Geschichte hat ein Team mit 14 Siegen seine eigene Division nicht gewinnen können.