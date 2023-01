NFL-Profi Hamlin nach Herzstillstand mit emotionaler Botschaft

American-Football-Profi Damar Hamlin von den Buffalo Bills hat sich rund vier Wochen nach seinem Herzstillstand auf dem Feld erstmals öffentlich geäußert.

Der 24-Jährige stellte am Samstag (Ortszeit) ein fast sechsminütiges Video auf Instagram. In dem Clip, der im Trainingszentrum der Bills gedreht wurde, drückt Hamlin vor allem seine Dankbarkeit für die Unterstützung aus, die er in den vergangenen Wochen erhalten hat.

Nach dem Aus der Bills in den Play-offs am vergangenen Wochenende sei jetzt "der richtige Zeitpunkt", um zu sprechen, meinte Hamlin. Er habe Zeit gebraucht, um sich zu erholen und seine Gedanken zu sammeln. "Es war einfach viel zu verarbeiten – mental, körperlich, sogar spirituell", erklärte der Verteidigungsspieler. "Aber ich kann gar nicht sagen, wie dankbar ich für all die Liebe bin, all die Unterstützung und alles, was mir gerade in den Weg gekommen ist." Hamlin fügte an, dass er weiterhin sehr viele Fortschritte bei seiner Genesung mache.

Der NFL-Profi war am 2. Jänner im Schlagerspiel der vorletzten Runde der regulären Saison gegen die Cincinnati Bengals auf dem Spielfeld zusammengebrochen und musste reanimiert werden. Eine Woche später konnte er das Krankenhaus in Cincinnati verlassen, weitere zwei Tage später folgte die Entlassung aus dem Spital in Buffalo. Zuletzt hatte Hamlin bereits wieder ein Spiel der Bills besucht - die Niederlage in den Play-offs gegen Cincinnati.