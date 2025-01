NHL-Stars gehen im brutalen Eis-Boxkampf aufeinander

Blue Jackets schocken die Leafs! Mit einem überraschenden 5:1 bei den Toronto Maple Leafs feiern die Columbus Blue Jackets am Mittwoche einen klaren Sieg in der NHL. Doch der eigentliche Höhepunkt war ein hitziger Boxkampf zwischen Mathieu Olivier und Ryan Reaves.

Es war ein Spektakel der besonderen Art in Toronto! Beim 5:1-Sieg der Columbus Blue Jackets über die Maple Leafs ging es nicht nur um Tore, sondern auch um pure Power. Schon 90 Sekunden nach dem Anpfiff flogen die Fäuste – und die Fans bekamen mehr als nur Eishockey zu sehen. Die Protagonisten dieses packenden Duells: Ryan Reaves, der knallharte Enforcer der Toronto Maple Leafs, und Mathieu Olivier, der Schwergewichtler der Columbus Blue Jackets.

Am Ende ging Mathieu Olivier als klarer Sieger vom Eis. Der Blue Jackets-Kämpfer brachte Ryan Reaves früh zu Boden und trug so zum 5:1-Erfolg von Columbus bei. Doch der 38-jährige Reaves rappelte sich schnell wieder auf, und die beiden gingen in den folgenden Sekunden richtig zur Sache – mit einigen kräftigen Schlägen, ehe die Schiedsrichter das Geschehen schließlich stoppten.