Patriots bezwingen Titans und bauen Serie aus

Die New England Patriots sind weiter das Team der Stunde in der NFL.

Der sechsmalige Super-Bowl-Gewinner bezwang am Sonntag auch die zuletzt starken Tennessee Titans deutlich 36:13 und hat nun sechs Siege in Serie - so viele wie keine andere Mannschaft in der National Football League in den vergangenen Wochen. Für die Titans war die Niederlage die zweite in Serie, die sechs Spiele zuvor hatten sie allesamt gewonnen.

Positiv für die Titans war die 31:38-Niederlage der Indianapolis Colts gegen Super-Bowl-Champion Tampa Bay Buccaneers. Die Colts führten zwar zwischenzeitlich 17:7, hatten der Mannschaft um Tom Brady aber letztlich nichts entgegenzusetzen. Bei den Buccaneers hatte Leonard Fournette einen herausragenden Auftritt mit vier Touchdowns.