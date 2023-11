Philadelphia entschied NFL-Thriller gegen Buffalo für sich

Die Philadelphia Eagles haben einen Football-Thriller gegen die Buffalo Bills gewonnen und ihre Spitzenposition in der NFL erfolgreich verteidigt.

Beim 37:34 rettete sich das Team um Quarterback Jalen Hurts am Sonntag nach davor großem Rückstand mit einem Field Goal aus 59 Yards (54 Meter) 20 Sekunden vor Schluss in die Verlängerung. Dort machte Hurts mit seinem zweiten Touchdown den Sieg perfekt, den er mit drei erfolgreichen Touchdown-Pässen erst in Reichweite geholt hatte.

Mit zehn Siegen in elf Spielen sind die Eagles so gut wie keine andere Mannschaft in der National Football League. In der vergangenen Saison war Philadelphia bis in die Super Bowl gekommen und hatte dort gegen die Kansas City Chiefs verloren. Der Titelverteidiger setzte sich am Sonntag mit 31:17 gegen die Las Vegas Raiders durch.