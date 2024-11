Super-Lions überrollen auch Indianapolis Colts

Die Indianapolis Colts haben am Sonntag in der National Football League (NFL) gegen die Detroit Lions eine empfindliche 6:24-Niederlage erlitten.

Der schon zuletzt beim 28:27-Sieg gegen die New York Jets wegen einer Verletzung nicht aufgelaufene österreichische Tackle Bernhard Raimann war noch nicht wieder dabei. Für den gegen die Colts in allen Statistiken überlegenen NFC-Spitzenreiter Detroit war es der neunte Sieg en suite bzw. der zehnte Erfolg in elf Partien.

Titelverteidiger Kansas City hingegen hatte gegen Nachzügler Carolina Panthers mehr Mühe als erwartet. Patrick Mahomes & Co. lagen die meiste Zeit zwar in Führung, in der Schlussphase konnten die Panthers aber tatsächlich noch ausgleichen. Doch Mahomes zeigte abermals seine Klasse und führte die Chiefs noch zu einem 30:27-Sieg. Nach der ersten Saisonniederlage in der Vorwoche war es aber dieses Mal erneut keine Glanzleistung. Dennoch bleibt man voll auf Kurs.

Ein Lebenszeichen gab es auch von den Dallas Cowboys. Im Divisions-Duell mit den Washington Commanders setzte man sich 34:26 in der Hauptstadt durch. Eine Woche vor dem "wichtigsten" Spiel der Texaner träumen die Fans wieder. Denn die Cowboys stehen in der Saison immer noch ohne Heimsieg da und am Donnerstag kommt es im heimischen AT&T-Stadium zum Hass-Duell mit den New York Giants. Aufgrund der Horror-Serie zu Hause rasselten die Ticket-Preise für das traditionelle Thanksgiving-Spiel in Dallas in den Keller. Die günstigsten Karten gibt es bereits um 25 Dollar, das ist billiger als die meisten Truthähne, die am Donnerstag auf den Tischen in Amerika serviert werden.