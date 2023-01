Verletzter Mahomes führt Chiefs auf einem Bein zum Sieg

Die Kansas City Chiefs dürfen trotz einer Verletzung ihres Quarterbacks Patrick Mahomes weiter auf den Super-Bowl-Triumph in der National Football League (NFL) hoffen. Die Chiefs setzten sich am Samstag (Ortszeit) im Divisional Play-off zu Hause gegen die Jacksonville Jaguars mit 27:20 durch und stehen damit als erstes Team im NFL-Halbfinale. Dort trifft Kansas auf den Sieger des Duells zwischen den Buffalo Bills und den Cincinnati Bengals.

Mahomes verletzte sich im Arrowhead Stadium im ersten Viertel, als ihm ein Gegenspieler mit vollem Gewicht auf das rechte Sprunggelenk fiel. Der 27-Jährige spielte zunächst humpelnd weiter, verließ dann aber für eine Behandlung den Platz. Chad Henne übernahm zwischenzeitlich die Position des Quarterbacks.

