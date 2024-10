Wechsel-Hammer: DAS ist der neue NFL-Klub von Davante Adams

Das lange Tauziehen um die Zukunft von Star-Receiver Davante Adams soll zu Ende sein.

Der Trade-Coup in der NFL dürfte Formen annehmen. Superstar Davante Adams wird die Las Vegas Raiders endgültig verlassen. Das Engagement des 31-Jährigen Passempfängers mit den Raiders dürfte nach 3 Jahren zu Ende gehen.

Wie NFL-Experte Ian Rapoport berichtet, sollen sich die Raiders mit dem neuen Arbeitgeber einig sein. Dort kommt es zum Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Schon zuvor ist durchgesickert, dass Adams nur zu einem Team wechseln will, wo er den Quarterback kennt. Heißt: Die New York Jets mit Aaron Rodgers oder die New Orleans Saints mit Derrek Carr.

© Getty ×

Die Entscheidung soll auf den Big Apple gefallen sein. Dafür erhalten die Raiders von den Jets mindestens einen Drittrunden-Draft-Pick im nächsten Jahr. Bei besonders guten leistungen könnte daraus auch noch ein Zweitrunden-Pick werden. Mit Rodgers spielte Adams in Green Bay insgesamt 57 Spiele. Dabei fing der Receiver 432 Bälle für 5.310 Yards und nicht weniger als 47 Touchdowns. Diese Erfolgsgeschichte soll jetzt in New York fortgesetzt werden.