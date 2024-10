Überraschende Entlassung: Trainer-Beben in der NFL

Das kommt überaschend: In der NFL kam es am Dienstag zur ersten Trainer-Entlassung der Saison.

Gleich mehrere Teams befinden sich gerade mitten in der Talfahrt. Die Jacksonville Jaguars konnten zuletzt ihren ersten Sieg nach neun Pleiten feiern. Der Angriff der Miami Dolphins ist seit dem Aus nur noch ein laues Lüftchen. Auch bei den erfolglosen Carolina Panthers und Cleveland Browns hängt der Haussegen mittlerweile nach fünf Tagen schief. Doch eine Mannschaft, bei der es weit weniger rumorte, zog nach einem Start mit zwei Siegen und drei Niederlagen am Dienstag die Reißleine.

Denn laut dem gut informierten ESPN-Insider Adam Schefter ist die Zeit von Robert Saleh bei den New York Jets Geschichte. Die Niederlage in London gegen Überraschungsteam Minnesota war sein letztes.

© Getty ×

Vor allem das Verhältnis mit Superstar Aaron Rodgers dürfte neben der mangelnden Konstanz ausschlaggebend für das Aus nach vier Jahren sein. In der Zeit feierte er lediglich 20 Siege und kassierte 35 Niederlagen. Die AFC East beendete man zwei Mal in Folge als Letzter. Interimistisch soll vorerst Defensive Coordinator Jeff Ullrich übernehmen und das Team aus dem Big Apple wieder in Schwung bringen.