Wut-Ausraster von Brady bei Saints-Pleite

Bittere Pleite für Brady und seine Buccaneers! Statt sich das Play-Off-Ticket zu sichern, kassierte man eine peinliche 0:9-Pleite gegen die New Orleans Saints. Als einziges Team fixierten die Green Bay Packers die Play-Offs mit einem knappen Sieg gegen die Baltimore Ravens (31:30).

Tom Brady sorgte für den Aufreger des Spieltages! Gleich der erste Pass vom Star-Quarterback wurde abgefangen. Gegen Ende des dritten Viertels rannte Brady selbst los und verlor den Ball. Dann feuerte er drei Minuten vor Schluss seinen Tablet-Computer weg!

Zum ersten Mal seit 255 Spielen und 15 Profi-Jahren bleibt eine Offensive von Quarterback Tom Brady ohne Punktgewinn!

Tom Brady threw the tablet after his INT ????



