In seinem 13. Spiel in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL hat sich Marco Kasper erstmals in die Torschützenliste eingetragen.

Der 20-jährige Kärntner erzielte am Freitag bei der 4:6-Auswärtsniederlage seiner Detroit Red Wings bei den Anaheim Ducks im Powerplay den Treffer zum 1:1 (8.) und bereitete die 2:1-Führung von Jonatan Berggren (20.) vor. Lesen Sie auch Rossi und Kasper zeigen in NHL-Tests auf Rossi traf für Minnesota, Kasper zweimal für Detroit - Rossi könnte Saison in Wild-Paradelinie beginnen, Kasper wohl in AHL Nach dem Tor zum 3:1 von Lucas Raymond (22.) drehte Anaheim mit vier Treffern zwischen der 38. und 52. Minute die Partie.