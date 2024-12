Marco Rossi glänzt bei Wild-Aufholjagd gegen Dallas

Marco Rossi hat am Freitag (Ortszeit) in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL mit seinem Club Minnesota Wild bei den Dallas Stars in der Verlängerung mit 3:2 gewonnen.

Der Vorarlberger steuerte den Assist zum Siegtreffer seines Teamkollegen Brock Faber bei, dieser traf nach 35 Sekunden in der Overtime. Damit hält Rossi bei zwölf Toren und 17 Assists. Die Wild holten in der Partie gegen die Stars einen 0:2-Rückstand auf. Die Detroit Red Wings mit dem Kärntner Marco Kasper stellten sich daheim den Toronto Maple Leafs und verloren 2:5. Die Tore für die Wings schossen Lucas Raymond und Simon Edvinsson, für Toronto gelang Mitch Marner ein Hattrick. Kasper hält weiterhin bei bisher zwei Toren und fünf Assists, denn auch auf seinem Scorerpunkte-Konto kam nichts für den 20-Jährigen dazu. Bei den Red Wings stand erstmals Todd McLellan als Trainer an der Bande.