US-Medien feiern Österreichs NHL-Star Rossi

Marco Rossi beeindruckt die US-Medien: Beim 5:2-Sieg der Minnesota Wild gegen die San Jose Sharks punktete der 23-jährige Vorarlberger erneut und wird für seine konstanten Leistungen gefeiert.

Die Minnesota Wild sind auf Erfolgskurs, und Marco Rossi spielt eine zentrale Rolle in dieser Erfolgsserie. Beim Auswärtssieg gegen die San Jose Sharks steuerte Rossi erneut einen Assist bei und stockte seine Bilanz auf drei Tore und acht Assists in 13 Spielen auf. Die US-Medien haben Rossis Entwicklung aufmerksam verfolgt: ESPN lobt seine konstanten Leistungen und beschreibt ihn als „aufstrebendes Talent“ in der Wild-Offensive.

Starke Saison – Rossi etabliert sich in der NHL

Rossis kontinuierliche Fortschritte sind bei den Wild nicht zu übersehen. Der 23-jährige Center, 2020 im NHL-Draft an neunter Stelle ausgewählt, entwickelt sich zur verlässlichen Stütze des Teams und setzt seine Fähigkeiten zunehmend auch in der NHL durch. Zusammen mit Leistungsträgern wie Matt Boldy, der im letzten Spiel zwei Tore erzielte, und Kirill Kaprisow, der drei Assists verbuchte und aktuell Platz zwei in der NHL-Scorerliste hält, hebt Rossi die Wild-Offensive auf ein neues Niveau. US-Medien heben hervor, dass er sich bereits in seinem jungen Alter in einer hart umkämpften Liga etabliert.

Rossi als Hoffnungsträger: Die Zukunft der Wild

Die offizielle NHL-Website beschreibt Rossi als Spieler, der „das Potenzial hat, eine entscheidende Rolle in der NHL zu spielen“. Seine Energie und sein Engagement auf dem Eis machen ihn zu einem der spannendsten jungen Spieler der Liga. Die Minnesota Wild zählen derzeit zu den Top-Teams der NHL, und Rossi trägt maßgeblich zu dieser starken Performance bei.

Mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen und Rossis konstanten Punkteserien stehen die Wild weiter fest im Playoff-Rennen. Die US-Medien feiern den österreichischen Center als aufstrebenden Star, dessen Leistungen auf dem Eis das Potenzial haben, die Wild-Offensive langfristig zu prägen. Für Rossi könnte diese Saison ein wichtiger Schritt in Richtung einer erfolgreichen NHL-Karriere sein – und die Fans in Minnesota sind begeistert von seinem Talent.