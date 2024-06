Wegen Impfung: Schock-Geständnis von Kimmich

ZDF-Doku „sportstudio reportage: Joshua Kimmich – Anführer und Antreiber“ legte der Bayern-Star jetzt ein Schock-Geständnis ab. So schwer war die Zeit für ihn, während das ganze Land um die Corona-Impfung diskutierte.

Kimmich offenbart sich jetzt. Während der Corona-Pandemie wollte er sich lange nicht impfen lassen. Der Druck war groß. Waas das mit ihm gemacht hat und wie sein Verhältnis zum FC Bayern seitdem ist, sagt er jetzt.

Kimmich ist enttäuscht

Von seinem Verein ist Kimmich enttäuscht: „Ich habe mich zu lange alleingelassen gefühlt. Da war die erste Talfahrt, da habe ich gemerkt, wie der Verein reagiert hat, und bin dementsprechend enttäuscht und auch getroffen.“

"Vertrauensgefühl kaputt gegangen"

Weiter sagt Kimmich: "Dieses Vertrauensgefühl, was ich davor dem Verein gegenüber hatte, ist natürlich kaputt gegangen. Ich weiß nie, was an die Öffentlichkeit kommt, wenn ich mit dem einen oder anderen spreche. Ist auch nicht so, dass das Vertrauen über ein, zwei Gespräche wieder aufgebaut werden kann.“ Wie geht es mit Kimmich und dem deutschen Rekordmeister weiter - verlängert der Mittelfeld-Star oder geht er?