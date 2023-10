Kehle aufgeschlitzt: Eishockey-Star stirbt nach Horror-Unfall

Im britischen Eishockey-Cup zwischen Nottingham und Sheffield kam es am Samstag zu einem dramatischen Unfall. Wie die Daily Mail berichte, wurde Ex-NHL-Star Adam Johnson bei einem Zusammenprall die Kehle aufgeschlitzt.

Der 29-Jährige wurde von der Kufe des Schlittschuhs seines Gegners am Hals getroffen. Der ehemalige Spieler der Pittsburgh Penguins versuchte noch das Eis zu verlassen, brach dabei aber zusammen. Der Spieler verlor viel Blut und musste noch auf dem Eis wiederbelebt werden. Wie am Sonntag mitgeteilt wurde, starb Johnson wenig später an den Folgen seiner Verletzung.

The news we hoped we would not have to post, but sadly it has been confirmed by his family that sadly Adam Johnson passed away.



All of us here at 4000 and Counting would like to pass on our condolences to the family, friends and team mates of Adam Johnson.

