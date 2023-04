Dave Barr hat seine Tätigkeit als Headcoach der Vienna Capitals beendet.

Der Kanadier bat den ICE-Eishockeyclub aus familiären Gründen um die Auflösung des Vertrages. Der 62-Jährige kehrt nach Nordamerika zurück, er stand seit Sommer 2021 in Diensten der Wiener. "Es waren zwei großartige Jahre meines Lebens, die ich in Wien verbringen durfte", wird Barr in einer Aussendung zitiert.