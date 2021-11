Black Wings Linz besiegten Tabellenzweiten Fehervar

Linz gelingt ein 3:2-Erfolg bei Fehervar - Spitzenreiter Ljubljana gewann in Znojmo - Graz unterlag Schlusslicht Pusterta.

Die Black Wings Linz haben am ersten Spieltag nach der Länderspielpause ihren Aufwärtstrend fortgesetzt. Die Oberösterreicher feierten am Dienstag in der ICE-Eishockeyliga beim Tabellenzweiten Fehervar einen 3:2-Sieg. Dadurch baute Olimpija Ljubljana mit einem 5:3-Erfolg in Znojmo die Tabellenführung weiter aus.



Die Black Wings punkteten auch im dritten Spiel unter den Interimstrainern Mark Szücz und Jürgen Penker, die nach der Trennung von Dan Ceman übernommen haben. Die Linzer, im ersten Saisonduell noch mit 1:6 unterlegen, gingen mit einem 1:2-Rückstand ins Schlussdrittel, drehten aber im Finish durch Dragan Umicevic (55.) und Niklas Bretschneider (59.) entgegen dem Spielverlauf die Partie. Es war der erste Erfolg der Black Wings über Fehervar nach zuletzt sieben Niederlagen.



Ljubljana nutzte den Umfaller und bauten die Führung aus. Znojmo führte beim Debüt von Cheftrainer Glen Hanlon bis zur 44. Minute mit 2:0, mit fünf Treffern im Schlussabschnitt holten sich die Slowenen aber noch drei Punkte.



Die Graz99ers mussten sich in Bruneck Schlusslicht HC Pustertal geschlagen geben. Die Südtiroler hatten nach zehn Niederlagen hintereinander Cheftrainer Luciano Basile beurlaubt und beendeten unter Interimscoach Matej Hocevar mit einem 3:2-Sieg ihre Negativserie.