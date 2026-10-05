Zwei Virus-Infektionen setzen Ski-Star außer Gefecht

Die italienische Abfahrts-Queen Sofia Goggia musste ihr Trainingslager abbrechen. Der Grund: Sie ist gleich an zwei komplizierten Virus-Erkrankungen erkrankt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Derzeit bereiten sich die Ski-Stars auf die neue Ski-Weltcup-Saison vor. Doch bei Sofia Goggia läuft die Vorbereitung katastrophal. Sie musste sogar ihr Trainingslager abbrechen.

Anfang September reiste die Italienerin aus dem Trainingslager im argentinischen Ushuaia ab. Die 33-Jährige plagte sich mit Erschöpfungsproblemen und Unwohlsein. In Italien stellten Ärzte fest, dass Goggia gleich unter zwei Virusinfektionen leidet.

Zwei Virusinfektionen

Gegenüber "Sky Sport" erklärt die Speed-Spezialistin ihre Erkrankungen: "Anhand der Blutwerte stellte man fest, dass ich zuerst von einer infizierten Mücke gestochen wurde und mir das Chikungunya-Virus eingefangen hatte."

Scheinbar ist das nicht genug: "Und dann hatte ich mir auch noch das Parvovirus B19 eingefangen, ein sehr seltenes Virus bei Erwachsenen, da es normalerweise nur kleine Kinder befällt, aber alle möglichen Symptome verursacht."

"Es gibt kein Heilmittel"

Zum Beginn machte sich die Krankheit mit "besonders starken, intensiven und ungewöhnlichen Gelenkschmerzen" bemerkbar. Sie sagt: "Ich konnte keine Treppen steigen und fühlte mich ungewöhnlich müde und erschöpft."

Noch immer fühlt sich die Italienerin ziemlich schwach: "Es gibt kein Heilmittel, ich warte darauf, dass es vorübergeht." Wie lange sie ausfällt, kann Goggia derzeit nicht abschätzen.

Positive Nachrichten

Zumindest kann sie nun auch positive Nachrichten berichten: "Die akute Phase habe ich definitiv überstanden, ich bin jetzt fast am Ende, aber es hinterlässt viele Nachwirkungen."

Die Italienerin versucht alles, um so schnell wie möglich zurückzukehren. Doch den Weltcup-Auftakt in Sölden (24. Oktober) wird Goggia offenbar verpassen.