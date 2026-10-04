Caps siegen in Villach

Caps-Coach Mike Stewart jubelt bei Rückkehr nach Villach nach Verlängerung. Der KAC schlittert immer tiefer in die Krise.

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Schwere Zeiten für die Kärntner Traditions-Klubs: Währen die Vienna Capitals bei den ums finanzielle Überleben kämpfenden Villachern einen 4:3-Sieg in der Overtime erspielten, kassierte der KAC am Sonntag eine 1:6-Klatsche bei den Black Wings Linz. Salzburg schlug Milano zu Hause 5:2, die Pioneers Vorarlberg gingen in Ljubljana 0:8 unter und bleiben weiter punktlos. Spitzenreiter HCB Südtirol rang Budapest 4:3 i.P. nieder.

Legende Stewart bei Caps-Sieg im Fokus

Mike Stewart, beim VSV als "Iron Mike" eine Club-Legende, sah an einer alten Wirkungsstätte, wie seine Capitals ihre Chancen zunächst ausließen. Die Wiener konnten auch in einer frühen 5 gegen 3 Überzahl nicht anschreiben. Elias Wallenta (14.) brachte die "Adler" voran, die Hausherren konnten sich in dieser Phase auch auf Goalie Joe Cannata verlassen. Turbulent wurde es zwischen der 36. und 39. Minute. Senna Peeters glich mit 30. Torschuss der Wiener aus. John Hughes stand kurz darauf zur neuerlichen Villacher Führung goldrichtig, ehe Peeters den Puck erfolgreich an Cannata vorbei ins Tor lenkte.

Im Schlussdrittel brachte Jakob Lilja die Caps erstmals voran, ehe Max Rebernig die Villacher Schlussoffensive 17 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit belohnte. 13 Sekunden vor Ende der Overtime sorgte Nick Bailen im Powerplay dann spät für die Entscheidung.

Dritte Pleite in Folge für KAC

Der KAC fand auch auf Linzer Eis nicht in die Erfolgsspur zurück. Emilio Romig schrieb als Erster an, der Flügelstürmer kam am Ende auf drei Scorerpunkte. Den Klagenfurtern gelang durch Jan Drozg zwar nach sechs Minuten der Ausgleich, danach scorten aber nur noch die Black Wings. Nach Luca Erne, Oskar Maier und Niklas Würschl traf Romig im Mitteldrittel noch zum 5:1. Henrik Neubauer machte nach Romigs Vorarbeit dann das halbe Dutzend voll. Die Black Wings halten nun bei drei Siegen in Folge und schoben sich in der Tabelle nun punktegleich mit dem zweitplatzierten KAC auf Rang drei vor.

Salzburg mit drittem Saisonsieg

Den Salzburger Bullen gelangen nach dem 4:1 bei den Pioneers aus Vorarlberg erstmals in dieser Saison zwei Siege in Folge. Die Gäste aus Mailand legten zweimal vor, die Hausherren wussten aber zu kontern. Peter Schneider mit einer Abnahme in der Luft und Peter Hochkofler drehten die Partie im Mitteldrittel, Nash Nienhuis sorgte mit dem 4:2 knapp vier Minuten vor der Schlusssirene für eine Vorentscheidung. Mario Huber und Adam Brooks kamen bei den Salzburgern auf je einen Treffer und einen Assist.