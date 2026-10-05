Überflieger Prevc startet Weltcup mit Handicap

Ende November geht es in Lillehammer an die neue Skisprung-Saison, in der Weltcup-Sieger Domen Prevc seinen Titel verteidigen will. Zum Start gibt es aber gleich einen Rückschlag.

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Bereits am abgelaufenen Wochenende fand nämlich der Kontinentalcup in Klingenthal statt. Mit einem Flug über 143,5 Meter geigte der Slowene wieder groß auf.

Zumindest vermeintlich, denn dem 27-Jährigen wurde der Sprung wegen eines zu langen Hosenbeins aberkannt. Damit wurde Prevc aber nicht nur disqualifiziert, er handelte sich auch noch eine gelbe Karte ein.

Österreicher gewinnt erneut

Die FIS bedient sich hier eines aus dem Fußball bekannten Konzepts, wie die neuen Regeln besagen, ist diese nun zwölf Monate aufrecht. Kommt in dieser Zeit eine zweite hinzu, sieht der Slowene Rot. Die Folge ist eine Disqualifikation plus eine Sperre für den folgenden Wettbewerb.

Schon früh hat er sich also ein Handicap auferlegt.

Siegreich blieb übrigens Clemens Aigner, es ist der sechste Erfolg im sechsten Springen für den 33-Jährigen.