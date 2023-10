Capitals feuern Habscheid, Dolezal übernimmt

Die Wiener hatten am Samstag mit 1:6 bei den Pustertal Wölfen verloren und die achte Niederlage in Folge kassiert.

Nach zwölf Spielen in der ICE-Eishockeyliga haben die Capitals als Vorletzter erst neun Punkte auf dem Konto. Bis zur Länderspielpause im November übernehmen Assistant-Coach Christian Dolezal und U15-Head-Coach Fabian Scholz interimistisch das Zepter, teilte der Verein am Montag mit. Caps-General-Manager Franz Kalla erklärte, dass es Habscheid ob vieler verletzungsbedingter Ausfälle nicht immer mit einfachen Umständen zu tun hatte. "Dennoch ist es uns wichtig, sofort zu handeln, um der sportlichen Talfahrt ehestmöglich ein Ende zu setzen.

"Truppe braucht Selbstvertrauen"

Das Team ist bei Christian Dolezal und Fabian Scholz in guten Händen." Die Mannschaft sei in ihrer aktuellen Zusammensetzung deutlich besser, als es der Tabellenplatz aussage. "Die Truppe braucht Selbstvertrauen, das geht am besten über neue Impulse und in weiterer Folge Siege, die wir so schnell wie möglich wieder einfahren wollen, um unseren eigenen Ansprüchen gerecht zu werden."